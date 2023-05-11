انتخاب أحمد بلعياط متصرفا إداريا في شركة “شلتر افريقيا”

انتخب المدير العام للبنك الوطني للاسكان، أحمد بلعياط، في منصب متصرف إداري بمجلس إدارة شركة العمران والسكن في إفريقيا “شلتر إفريقيا”. بمناسبة انعقاد الدورة الـ42 للجمعية العامة لهذه المؤسسة من 8 إلى 15 مايو 2023 بأبوجا (نيجيريا).

وخلال الجمعية العامة التي تخللتها أيضا انتخابات. من أجل تجديد أعضاء مجلس الإدارة انتخبت الجزائر في منصب متصرف إداري إضافي ضمن المؤسسة.

و تجدر الإشارة إلى أن شركة “شلتر افريقيا” مؤسسة افريقية بارزة في مجال تمويل السكن. وهي تضطلع بدور هام في تطوير هذا القطاع بفضل قدرتها على تعبئة الوسائل. و الخدمات المتنوعة التي تقدمها في مجال تمويل السكن.

وبصفتها أهم مساهم في المجموعة الرابعة التي تنتمي إليها, لطالما اضطلعت الجزائر بدور هام ضمن شركة “شلتر”. بفضل تجربتها في مجال التمويل و تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستفادة من السكن, فضلا عن قدراتها في مجال إنتاج مواد البناء.