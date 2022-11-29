انتخاب البروفيسور الجزائري محمد هشام قارة في الأكاديمية الافريقية للعلوم

انتخب البروفيسور محمد هشام قارة، عالم الأحياء والاستاذ في علوم البحار بجامعة عنابة، عضوا في الأكاديمية الافريقية للعلوم. حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة اليوم الثلاثاء.

كما سيحظى البروفيسور قارة, العضو المؤسس ونائب رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا بـ”استقبال وسينصب في هذه الهيئة يوم 8 ديسمبر 2022″. “بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال14 لهذه الأكاديمية والمنتدى العالمي للعلوم”. “الذي سيعقد من 4 إلى 9 ديسمبر 2022 في كاب تاون بجنوب افريقيا”.

ويتمثل الهدف الأساسي للأكاديمية الإفريقية للعلوم في تحسين نوعية المعيشة بالقارة الافريقية من خلال تكامل المعارف. و التطور العلميين.

وذكر نفس المصدر بأن أعضاء الأكاديمية الإفريقية للعلوم التي يوجد مقرها بنيروبي في كينيا “يتم انتخابهم مدى الحياة”. “من بين العلماء الأفارقة النشطين والمقيمين في افريقيا أو خارجها والذين وصلوا إلى أعلى المعايير الدولية”. “و/ أو الذين قدموا اسهامات معتبرة في تطوير و تطبيق العلوم و التكنولوجيا والابتكار في افريقيا”.