انتخاب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط APPO

انتُخب فريد غزالي، اليوم الثلاثاء، أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، بأغلبية أصوات الدول الأعضاء.

وجرى التصويت خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة العادية الـ 48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المنعقدة بالعاصمة برازافيل بالكونغو.

ويعد انتخاب فريد غزالي تتويجا مستحقا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 33 سنة في قطاع الطاقة والمحروقات.

وشغل غزالي عدة مناصب عليا في مجمع سوناطراك، منها مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020. وكذا نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي بين 2017 و2020.

كما تقلد منصب مدير الدراسات والتخطيط في نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب. وأيضا ومسؤول تنفيذي في نشاط التسويق، مكلف بملف أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويمتلك الأمين العام الجديد خبرة دولية واسعة في مجالات الغاز والنفط، والتحليل الاستراتيجي للأسواق، وإدارة المشاريع، والمفاوضات الدولية.

كما ساهم في عدة ملفات داخل المنظمات الطاقوية العالمية، منها “أوبك” ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويحمل شهادة مهندس كيميائي من المعهد الجزائري للبترول (IAP)، تخصص الغاز الطبيعي المسال (LNG).

وشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، في أشغال الدورة العادية الـ48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO). والمنعقدة بالعاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو، تحت رئاسة برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الدوري للمجلس لعام 2025.

وحضر إلى جانب وزير الدولة كلٌّ من سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. ورئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، أمين رميني، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.