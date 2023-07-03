انتخاب الجزائر عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم

انتخبت الدكتورة في علم النفس ونائب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام)، صبرينة قهار، بمقر الأمم المتحدة عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وتمكنت الدكتورة صبرينة قهار من حصد 44 صوتا من مجموع 57. حيث يضاف هذا الانتخاب إلى نجاحات دبلوماسية أخرى حصدتها الجزائر. كما يدل على الاعتراف الدولي بالدور الايجابي للجزائر في ترقية حقوق الانسان وحمايتها لاسيما حقوق العمال المهاجرين.

كما يندرج ذلك في إطار الحركية التي اعطاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. دفعا قويا قصد إعادة انتشار الجزائر على المستوى الدولي وتعزيز مكانتها في مختلف هيئات الأمم المتحدة.

يشار أن هذه اللجنة التي تتألف من 14 عضوا مستقلا متابعة تطبيق الدول الأعضاء للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها الجزائر سنة 2004. وتهدف الاتفاقية التي صادقت عليها 58 دولة عضو بالأمم المتحدة إلى حماية حقوق جميع العمال المهاجرين.

يذكر أن مهمة اللجنة تتمثل في دراسة تقارير الدول الأعضاء وصياغة توصيات حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مساهمة بذلك في تحسين ظروف حياة العمال المهاجرين.