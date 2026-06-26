تم اليوم الجمعة، انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية “AFCONE” للمرة السادسة على التوالي.

ويؤكد انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، المكانة التي تحظى بها الجزائر داخل الهيئات الإفريقية. ويجسد الثقة المستمرة التي توليها لها الدول الأعضاء. بالنظر إلى إسهاماتها الفاعلة في تنفيذ أهداف معاهدة بليندابا. ودعم الجهود الرامية إلى جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويأتي انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها الجزائر في مختلف أجهزة وآليات الاتحاد الأفريقي. بما يعكس المكانة التي تحظى بها على الصعيد القاري. ويؤكد دورها الفاعل في خدمة القضايا الإفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.