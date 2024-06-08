انتخاب الجزائر عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

انتخبت الجزائر, أمس الجمعة, بمجموع 185 صوتا من أصل 190 دولة شاركت في التصويت, عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعهدة تدوم 3 سنوات من الفاتح جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

وبهذا الانتخاب, الذي جرى خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك, تصبح الجزائر عضوا في هذا الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة للمرة الثامنة في تاريخها.

ويعكس هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها الجزائر داخل الأمم المتحدة, كما يعد اعترافا بقدرتها على توظيف الخبرة والالتزام اللازمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وستسعى الدبلوماسية الجزائرية من خلال هذه العضوية, وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى المساهمة بشكل كبير في بلورة توصيات سياسية من شأنها تسريع تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 2030, وذلك بالتعاون الوثيق مع الأطراف الفاعلة الأخرى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.