انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة التعاون والمساعدة لمعاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد

إنتخبت الجزائر لرئاسة لجنة تعزيز التعاون والمساعدة في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد لسنة 2024. وذلك خلفا لتايلاندا.

وجرت عملية الإنتخاب بمناسبة الجمعية الـ21 للبلدان الأطراف الجارية منذ يوم الاثنين بجنيف.

ومهمة هذه اللجنة التي تتكون تشكيلتها الجديدة من كل من الجزائر واليابان والدنمارك و تركيا في مساعدة البلدان الأطراف على التجسيد الكلي لأحكام الاتفاقية ومخططات العمل المترتبة عنها, بهدف وضع حد للمعاناة والخسائر التي تخلفها الالغام المضادة للأفراد.

وبهذه المناسبة أكد الوفد الجزائري امام الجمعية، على اولويات اللجنة لسنة 2024 والتي ستتمحور خاصة حول تشجيع الشراكات والمنصات الوطنية للعمل ضد الألغام و تعزيز تبادل احسن الممارسات و التنسيق مع المانحين من اجل مساعدة البلدان الاطراف على القيام بالتزاماتهم في مجال نزع الالغام و التعاون جنوب-جنوب.

كما ستسعى اللجنة الى المساهمة في اعداد مخطط عمل خماسي جديد تحسبا لإقراره خلال ندوة الدراسة الـ 5 لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المزمع تنظيمها في سنة 2024 بكمبوديا والتي ستشغل بها الجزائر منصب نائب الرئيس.

وبإنتخابها على رأس هذه اللجنة, فان البلدان الاطراف يقرون بالدور الريادي للجزائر وتجربتها في مكافحة الالغام المضادة للأفراد والتي تعود الى الثورة التحريرية