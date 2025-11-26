انتخاب الجزائر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تم انتخاب الجزائر بالإجماع، لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. عن المجموعة الإفريقية، خلال الدورة 30 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ويشكل تجديد عضوية الجزائر، بتزكية جماعية، -حسب سفارة الجزائر بهولندا- بمثابة تأكيد ثقة المجتمع الدولي في الدور البنّاء و المساهمة الفاعلة. التي تضطلع بها داخل المنظمة من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية. الرامية إلى بناء عالم خالٍ من التهديد الذي تمثله الأسلحة الكيميائية.

