انتخاب الجزائر لعضوية مكتب الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

إنتخبت الجزائر لعضوية مكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسم الفوج الإفريقي، لمنصب نائب الرئيس،لسنتين من 1 جويلية. وتم اعتماد هذا القرار، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 23 جوان بنيروبي.

و حسب وزارة البيئة، فإن انتخاب الجزائر كعضو بمكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جاء بطلب من الفوج الإفريقي. الذي اختارها لتكون ممثلا للقارة في هذه اللجنة ونظرا للجهود التي بذلتها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وتقوم لجنة الممثلين الدائمين بتحضير اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة وتقيم بانتظام تنفيذ قراراتها. وفي إطار هذه اللجنة، ستتكفل الجزائر بتسهيل العمل التحضيري للدورة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة. والمقرر عقدها في مارس 2022 التي سيتم تخصيصها أيضا للاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وفيما يخص الأعضاء المنتخبين الآخرين، يتعلق الامر بالبرتغال بصفة “رئيس”، المكسيك (نائب الرئيس). بالإضافة إلى إستونيا “نائب رئيس” و باكستان بصفة “مقرر”، وفق لذات البيان.