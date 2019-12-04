انتخاب الجزائر لعهدة جديدة في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية

انتخبت الجزائر ، اليوم، لعهدة جديدة في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية “OIAC”.

الانتخاب جاء خلال الدورة ال24 لندوة الدول الاعضاء في المنظمة المنعقدة في لاهاي.

وتعد هذه المنظمة هيئة عالمية تسهر على احترام تطبيق اتفاقية حضر الأسلحة الكيمياوية من طرف الدول الموقعة عليها بهدف القضاء على هذه الأسلحة في العالم و المساهمة في استتباب الأمن والاستقرار العالميين و كذا نزع السلاح كلية والتنمية الاقتصادية العالمية.

وقد ساهمت الجزائر كثيرا في ميلاد هذه المنظمة في 29 أفريل 1997 علاوة على كونها عضوا نشطا في مجلسها التنفيذي.