انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

اُنتخبت الجزائر لنيابة رئاسة مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية. وذلك خلال مشاركة وفد برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان في أشغال الجمعية الثانية. لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الغانية، أكرا، يومي 26 و 27 أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن الجزائر انتخبت لنيابة رئاسة مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية خلال أشغال الجمعية. الثانية التي شهدت كذلك التأسيس الرسمي للمؤتمر والمصادقة على ميثاقه. الذي حدد أهداف هذه المنظمة البرلمانية الجديدة، منها تعزيز التشاور. والتنسيق بين رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية الإفريقية، توطيد علاقات التعاون مع الاتحاد الإفريقي. من أجل مواجهة التحديات المشتركة والنهوض بالتنمية في إفريقيا.

وبذات المناسبة، انتخب المشاركون هيئات المؤتمر وهي الجمعية العامة واللجنتين التنفيذية والاستشارية. كما اتفقوا على تنظيم لقاءات دورية لمباشرة العمل وتقييم الأداء وتقديم الاقتراحات من أجل تجسيد أهداف المؤتمر.

من جانبهم، ساهم أعضاء الوفد الجزائري في إثراء النقاش حول مشروع الميثاق التأسيسي، كما أبدوا ملاحظات حازت على تأييد باقي المشاركين، وذلك باعتبارها تصب في صميم العمل البرلماني الإفريقي المشترك وتخدم مصلحة الشعوب الإفريقية، بالإضافة إلى مواءمة التعاون المرتقب بين المؤتمر الجديد وهيئات الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان، الى أن الوفد البرلمان المشترك ضم كل من نائب رئيس مجلس الأمة (رئيس الوفد)، سالم بن مبارك، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زين رشيد وعضوي مجلس الأمة بلحاج بسام عبدو وبن هدية يوسف رضا، وفقا لذات المصدر.

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