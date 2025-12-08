انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

انتُخبت الجزائر، ممثلة بالمدير العام المساعد بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مهدي دلمي، نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (SCCR) التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وذلك لمدة عامين (2026-2027)، ممثلا عن المجموعة الإفريقية.

وتم هذا، خلال اختتام الدورة الـ47 المنعقدة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025 بجنيف.

وتعد اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية. المختصة بوضع وتطوير القواعد الدولية في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية العالمية.

ويشكل هذا الانتخاب، اعترافا دوليا بالدور الريادي للجزائر في دعم منظومة حقوق المؤلف على المستويين الإقليمي والدولي. وبالمساهمة التقنية والمهنية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل هذا الفضاء متعدد الأطراف.

وبهذه المناسبة، تقدم الديوان بخالص الشكر والتقدير لكل من المجموعة الإفريقية، على دعمها لمرشح الجزائر. وللبعثة الدائمة للجزائر بجنيف، على مرافقتها. وحرصها على تعزيز حضور بلادنا داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتتشكل القيادة الجديدة للجنة من بيتر لابودي وهو من المجر، رئيسا، ومحمد مهدي دلمي من الجزائر، نائبا. ومارتين أوجوستو كورتيسيه من الأرجنتين، نائبا.

وسيعمل دلمي، ضمن مهامه الجديدة، على دعم أعمال اللجنة وتيسير الحوار بين الدول الأعضاء وبناء التوافقات اللازمة. بهدف تحقيق تقدم فعال ومتوازن في الملفات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبهذه المناسبة، جدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. التزامه بالعمل على ترقية الصناعات الثقافية والإبداعية في الجزائر. وحماية حقوق المُبدعين، وتعزيز التعاون الإفريقي والدولي في هذا المجال.