انتخاب الجزائر نائب رئيس مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

شهدت أشغال الدورة السابعة والأربعين لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، أمس السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، انتخاب الجزائر عضواً في مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بصفة نائب للرئيس عن منطقة شمال إفريقيا.

وجاء هذا خلال اختتام أشغال الدورة السابعة والأربعين لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي. وذلك بعد يومين من المناقشات المعمّقة حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المرتبطة بمستقبل القارة الإفريقية وتعزيز العمل البرلماني المشترك.

حيث شهدت الدورة انتخاب الجزائر عضواً في مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بصفة نائب للرئيس عن منطقة شمال إفريقيا. وهو ما يشكّل اعترافاً جديداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي. والدفاع عن القضايا المشتركة داخل مختلف الهيئات الإقليمية.

وخلال اليوم الأخير من أشغال الدورة تم المصادقة على تقريري اللجنتين السياسية والاقتصادية، حيث اعتمدت اللجنة السياسية تقريرها تحت عنوان: “تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية من أجل التنمية المستدامة”، في حين قدّمت اللجنة الاقتصادية تقريرها تحت عنوان “تحديات الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا”.

وقد تضمن التقريران جملة من التوصيات الهادفة إلى دعم الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة الاقتصادية في الدول الإفريقية.

