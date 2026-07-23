انتخاب السفير بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

انتُخب السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالإجماع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للدورة 2027.

ليخلف بذلك السفير بن جامع على رأس رئاسة المجلس, لوك باهادور تابا, من النيبال.

ويكرس هذا الانتخاب, الذي جرى بمناسبة الدورة التنظيمية للمجلس لاختيار رئيسه ونوابه, الثقة التي توليها الدول الأعضاء للجزائر, خصوصا المجموعة الإفريقية التي رشحت السفير عمار بن جامع لتولي هذا المنصب.

ويعد هذا التتويج عرفانا للمساعي الدبلوماسية الدؤوبة التي تبذلها الجزائر لصالح تعددية الأطراف والتعاون الدولي, بقيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وفي أعقاب هذا الانتخاب، تقدمت عدة وفود، من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس، بتهانيها إلى السفير عمار بن جامع بمناسبة انتخابه المستحق، مؤكدةً دعمها الكامل للرئاسة الجزائرية لهذا الجهاز الأممي الرفيع، وثقتها في نجاحها في قيادة أعماله خلال فترة رئاستها.

وسيتولى السفير بن جامع قيادة المجلس رسميا اعتبارا من نهاية جويلية 2026 وحتى جويلية 2027.