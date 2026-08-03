تم انتخاب النقيب عبد الله حمود رئيسا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالأبيار (الجزائر العاصمة).

وحسب بيان لوزارة العدل، هنأ وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على “نيله ثقة زملائه على رأس هذه الهيئة المهنية العليا”.

متمنيا أن يبارك الله جهوده وجهود زملائه، خدمة لمهنة المحاماة، وتعزيزا لدولة الحق والقانون وترسيخا لأسس العدالة وخدمة للمصلحة العليا للوطن العزيز.