انتخاب اول امرأة إفريقية على رأس الاتحاد البرلماني الدولي

انتخبت اليوم توليا اكسون Tulia Ackson رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا الاتحادية. لتولي رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك مساء اليوم الجمعة. آخر يوم في أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا.

الرئيسة الجديدة هي ثالث رئيس للاتحاد عن المجموعة الأفريقية، وثالث امرأة تترأس الاتحاد.

وقد جاء فوزها بنسبة 57% من الأصوات. في دور وحيد بعد ان حازت على 172 صوتا من مجموع 303.

توليا اكسون، حاصلة على ماجستير في القانون ودكتوراه في الفلسفة. وهي محامية وسياسية بارزة، انتخبت عضوا في البرلمان التنزاني عام 2015.

كما ترأست المجموعة الجيوسياسية الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي. وهي حاليا رئيسة مجلس الاستثمار. في الرابطة البرلمانية للكومنولث في المنطقة الأفريقية.

وتعهدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بتجسيد برنامج خلال عهدتها الرئاسية. يتضمن عدة اهداف منها تحسين فعالية الاتحاد البرلماني الدولي وشفافيته ومساءلته. والدعوة إلى زيادة تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية، وكذا القيام بالاصلاحات الرائدة. في الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز التعايش السلمي والازدهار العالمي.