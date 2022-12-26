انتخاب بودية مديرا عاما جديدا للشركة العربية البحرية لنقل البترول

تم بالإجماع انتخاب حسين بودية، ممثل دولة الجزائر، في منصب مدير عام للشركة العربية البحرية لنقل البترول. وهذا في إطار أشغال اجتماع مجلس الإدارة الـ95 بعد المائة للشركة ”AMPTC” المنعقدة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بالقاهرة (مصر).

وجاء اختيار بودية، من بين 99 مرشحًا لشغل منصب المدير العام لـAMPTC. والتي تم اختيار ستة مترشحين في “القائمة القصيرة”.

كما تعتبر، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، إحدى الشركات التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك). والدول المساهمة في الشركة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، وجمهورية مصر.

وتأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول”AMPTC” عام 1972 بقرار من حكومات الدول الأعضاء في أوابك. من أجل تقديم خدمات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية لمنظمة أوابك وأعضائها، وكذلك لتسويق المحروقات في السوق الدولية.

وتمتلك وتشغل الشركة حاليًا أسطولًا مكونًا من 11 سفينة، منها 08 ناقلات للمنتجات البترولية، وناقلتين (02) للغاز المسال .(GPL) وناقلة واحدة (01) للنفط الخام. كما تخطط، في إطار خطتها التنموية لتحديث أسطولها، بناء أربع (04) سفن جديدة.

وللتذكير، يشغل حاليا حسين بودية منصب رئيس مدير عام شركة هيبروك، فرع مجمع سوناطراك، مختصة في النقل البحري للمحروقات.