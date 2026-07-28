انتخاب خليدة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني

انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، النائب خليدة بوفدش، رئيسة للبرلمان.

وانتخبت خليدة بوفدش، عن حزب جبهة التحرير الوطني، بالأغلبية، رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، للعهدة التشريعية العاشرة 2026 - 2031.

وذلك عقب حصولها على 302 صوتا مقابل 57 صوتا للمترشح عن حركة مجتمع السلم، النائب أمين علوش، و7 أصوات للمترشح عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، النائب رشيد حساني، من مجموع 366 صوتا معبرا عنه.

وجرت عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع السري، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يشير إلى أن رئيس هذه الهيئة التشريعية ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.