انتخاب سفيان زاهي رئيسا جديدا للجنة البحر الابيض المتوسط للجمباز

انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية للجمباز سفيان زاهي رئيسا جديدا للجنة البحر الأبيض المتوسط للجمباز خلفا للفرنسي ميشال لقليس.

وسيخلف سفيان زاهي الفرنسي لقليس حسبما كشفت عنه الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم بتركيا.

ويعتبر زاهي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة وعضو الهيئة التنفيذية للإتحاد العربي كما يشتغل رئيسا للاتحاد الجزائري منذ 2017.

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