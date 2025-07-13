انتخاب سفير الجزائر بدولة قطر نائبا لرئيس مجموعة السفراء الأفارقة

انتُخب سفير الجزائر بدولة قطر صالح عطية، مساء اليوم، نائبا لرئيس مجموعة السفراء الأفارقة، على إثر انعقاد الجمعية العامة السنوية للسفراء الأفارقة المعتمدين بدولة قطر الشقيقة، وذلك للمرة الثانية منذ قدومه إلى الدوحة في شهر ماي 2023.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار الثقة والمصداقية التي يحظى بها سفير الجزائر في قطر من قبل نظرائه الأفارقة في هذه المجموعة الدبلوماسية النشطة التي تضم 35 سفيرًا.