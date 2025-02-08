انتخاب عبد الحليم قابة رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

انتخب الأستاذ الدكتور عبد الحليم قابة رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، خلال أشغال الجمعية العامة السادسة التي جرت الجمعة في تعاضدية عمال البناء بزرالدة في العاصمة.

وحضر أشغال الجمعية العامة السادسة أكثر من 600 عضو، من أعضاء الجمعية العامة، من مختلف ولايات الوطن. حيث ستستكمل الأشغال اليوم السبت 8 فيفري.

السيرة الذاتية للدكتور عبد الحليم قابة:

الاسم واللّقب: عبد الحليم بن محمد الهادي بن علي قابة .

تاريخ ومكان الميلاد: 01 سبتمبر 1962 م (2 ربيع الثاني 1382ه) بالشّريعة ولاية تبسّة - الجزائر.

الحالة العائليّة: متزوّج ، رزق بأربع بنات و صبيّين والحمد لله.

المستوى العلميّ: دكتوراه لغة ودراسات قرآنية ( الأطروحتان في دراية القراءات القرآنيّة) ثم شهادة التّأهيل الجامعيّ. ثم شهادة الترقية إلى مرتبة أستاذ.

التدرّج العلميّ الرسميّ:

– باكالوريا (ثانوية عامة) (شعبة العلوم الطبيعية).

– مستوى السّنة الثّانية صيدلة (جامعة عنّابة – الجزائر).

– ليسانس (باكلوريوس) علوم إسلاميّة من كلية الشريعة (جامعة دمشق – سوريا).

– دبلوم تأهيل تربويّ من كليّة التّربية (جامعة دمشق – سوريا ).

– ماجستير بمرتبة ممتاز ( قسم التّفسير وعلوم القرءان – عنوان البحث : القراءات القرآنيّة – تاريخها – ثبوتها – حجّيّتها – وأحكامها).(جامعة أم درمان الإسلامية )

– دكتوراه بمرتبة مشرّف جدّا (تخصّص لغة ودراسات قرآنيّة –عنوان البحث: القراءات القرآنيّة والتواتر. (جامعة الجزائر- كلية العلوم الإسلامية ).

– شهادة التأهيل الجامعيّ.(جامعة الحاج لخضر- باتنة- الجزائر)

– شهادة الترقية إلى مرتبة الأستاذية (جامعة أم القرى – جامعة أم القرى بمكة المكرمة.)

الرّتبة الوظيفيّة: (أستاذ في جامعة أم القرى) يقابلها (أستاذ التعليم العالي في جامعة الجزائر).

شهادات إضافيّة :

– دبلوم إنهاء الدّراسة الشّرعيّة والعربيّة في معهد الفرقان بدمشق.

– مجموعة من شهادات الدورات المتخصصة (مهارات العرض والالقاء، صناعة المفسر، إدارة الأزمات، فن التخريج. المكتبة الشاملة، تدريب مدربين في مهارات التفكير، إدارة التغيير، القائد الفعال، القيادة الاستراتيجية، تحليل الشخصية،…)

–إجازات في قراءة وإقراء القرءان الكريم (ضبط كتاب لا ضبط صدر ) (الشيخ محمد علي الشقير، والشيخ رضوان رمضان. والشيخ عبد الله حسين آل عيسى، جزاهم الله عنا وعن القرآن خير الجزاء)

مجموعة إجازات في العلوم الشرعية وتزكيات من علماء دمشق الذين أُكرمتَ بالتّتلمذ عليهم : ( شيخ القراء الشيخ كريم راجح. الدّكتور محمد الزّحيلي، الدّكتور مصطفى البغا، الدّكتور مصطفى الخن – رحمه الله – ،الشّيخ عبد القادر الأرناؤوط -رحمه الله-. الشّيخ حسين بدران -رحمه الله- ، الدّكتور أحمد الحجّي الكردي . الدكتور بديع السّيّد اللّحام، وغيرهم جزاهم الله خيرا.)

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور