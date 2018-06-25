عاجل

انتخاب عبد القادر ناغا رئيسا للمجلس الوطني المتعدد المهن فرع الخضراوات

الوطني
  • -
  • 0
انتخاب عبد القادر ناغا رئيسا للمجلس الوطني المتعدد المهن فرع الخضراوات
بقلم عمر تدريست

تم، اليوم الإثنين، انتخاب عبد القادر ناغا رئيس للمجلس الوطني متعدد المهن لفرع الخضراوات، خلال الجمعية العامة الانتخابية لمنتجي فرع الخضراوات.

وأعلن عبد القادر ناغا بعد انتخابه عن العمل على ترقية وتطوير هذا الفرع من خلال تقديم الدعم لمنتجي الخضراوات والتكفل بانشغالاتهم.

وألح ذات المسؤول على الدور الريادي الذي يلعبه المجلس لبوطني متعدد المهن لفرع الخضراوات، وذلك من خلال توفير مساحة للتوصل والحوار ببين المهنة والسلطات العمومية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير التقدم التقني.

للإشارة، سيتولى المجلس مهمة جمع البيانات اللازمة لإعداد ورقة طريق لتوجيه فرع الخضراوات.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital