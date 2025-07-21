انتخاب علي عمارة نائبا لرئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة

أنتخب الجزائري، علي عمارة، أمس الأحد، نائبا لرئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وقام المكتب التنفيذي المعتمد للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة، حسب الإذاعة الوطنية، خلال المعية العامة الانتخابية التي جرت عن بعد، بتزكية علي عمارة نائبا لرئيس الاتحاد.

كما أضاف ذات المصدر بأن عمارة، سيكون الرجل الثاني في الاتحاد العربي، بعد المصري محمد ابراهيم، رئيس الهيئة.

ويعتبر هذا المنصب الجديد الذي حظي به علي عمارة، خطوة نوعية في تعزيز حضور الجزائر داخل الهيئات الرياضية العربية والدولية.