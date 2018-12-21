انتخاب قسوم رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لعهدة ثانية

تم، اليوم الجمعة، انتخاب عبد الرزاق قسوم، رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لعهدة ثانية.

وقد تم انتخاب قسوم، في المؤتمر الخامس، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بتعاضدية عمال البناء، زرالدة.

ورغم إعلانه الإنسحاب من رئاسة الجمعية، فرضت قواعد جمعية العلماء على الشيخ عبد الرزاق قسوم الترشح لعهدة ثانية .

وفي الكلمة التي ألقاها، عقب انتخابه، وعد قسوم ببذل المزيد من الجهد لتوحيد الصفوف.

وقال ان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مستعدة لمد يد العون والوقوف بجانب من يعمل بصدق لإعلاء الوطن.