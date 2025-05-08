انتخاب كاردينال أمريكي في منصب البابا الجديد للفاتيكان

انتُخب الكاردينال الأمريكي، روبرت فرنسيس بريفوست، اليوم الخميس، في منصب البابا الجديد للفاتيكان.

وجرت مراسم انتخاب البابا الجديد في كنيسة “سيستينا”، حيث قام 133 كاردينالاً باختيار الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست في منصب البابا الجديد.

وللإشارة فإنه لانتخاب البابا رقم 267، يجب على الكرادلة الناخبين الـ 133، في المجمع الكنسي المغلق “كونكلاف”، أن يصلوا إلى النصاب القانوني المتمثل في ثلثي الأصوات، أي 89.

ويعَدُّ الكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست، من مواليد سنة 1955 وينحدر من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. ويشغل منصب محافظ مجمع الأساقفة في الفاتيكان منذ عام 2023.

وسيحمل بداية من اليوم، اسم “ليو الرابع عشر”،