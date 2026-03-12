تمّ اليوم الخميس، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتزكية أغلبية أعضاء المجلس.

كما تم إلى جانب انتخاب ساحلي، تنصيب أعضاء تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشرف على مراسم التنصيب الرئيس الاول للمحكمة العليا الطاهر ماموني. بحضور وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة.

وخلال جلسة الافتتاح تلى الطاهر ماموني محضر تنصيب ماية فاضل ساحلي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. جاء كمايلي “تطبيقا لاحكام القانون 12_13 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 الموافق ل2016. المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وتسييره”.

و”اعتمادا على للمرسوم الرئاسي 109_26 المؤرخ في 19 رمضان عام 1747 الموافق ل3 مارس 2026. المحدّد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أعلن أنا الرئيس الأول للمحكمة العليا على انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بتزكية أغلبية أعضاء المجلس”.

كما حرّر هذا المحضر بالتاريخ المذكور أعلاه مع حفظه في أمانة المجلس للرجوع إليه عند الحاجة.

كما أسّس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس للعمل على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة. ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. يتولى المجلس الذي أنشئ في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة. الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.