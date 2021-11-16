انتخاب مرشح الجزائر لمنصب الأمين العام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، من أبو ظبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع عقد برئاسة فرانكلين مولينا أورتيز، وزير المحروقات والطاقة البوليفي ويورى سنتورين، الأمين العام للمنتدى.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم خلال هذا الاجتماع، انتخاب المرشح المقدم من الجزائر، محمد هامل، مستشار وزير الطاقة والمناجم، كأمين عام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF وهذا بدعم العديد من الدول الأعضاء في المنتدى.

للتذكير، يضم المنتدى أحد عشر (11) دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى سبع (7) دول مراقبة وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة