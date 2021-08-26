انتخاب هواين محمد الطاهر رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة

انتخب الاتحاد العربي للأسمدة، الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية “أسمدال“، هواين محمد الطاهر، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد. وهذا لإكمال العهدة الحالية التي تنتهي في نهاية السنة الجارية ثم مباشرة عهدة جديدة مدتها سنتين.

ويذكر أن الاتحاد العربي للأسمدة هو هيئة عربية دولية غير حكومية، تأسس سنة 1975 ومقره القاهرة بجمهورية مصر العربية. ويضم الاتحاد 180 شركة متخصصة في صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها، من 35 دولة، بما فيها الشركات الجزائرية الناشطة بهذا المجال. وصاحبة العضوية المتميزة فيه، حيث يشكل أعضاؤه ثلث صناعة الأسمدة في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ستترأس الاتحاد العربي للأسمدة لأول مرة منذ تأسيسه في سنة 1975. كما أن ممثل الجزائر كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في العهدة الحالية.

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