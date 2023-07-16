انتخاب 3 مترشحات جزائريات في هيئات الاتحاد الافريقي

انتخبت ثلاث مترشحات جزائريات لتولي مناصب هامة في هيئات تابعة للاتحاد الإفريقي. وذلك أثناء الدورة العادية الـ43 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي. التي انعقدت يومي الخميس والجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وانتخبت سامية بوروبة بصفة عضوا في لجنة الاتحاد الافريقي المكلفة بالقانون الدولي وهي هيئة استشارية قانونية مستقلة. تابعة للاتحاد الافريقي تساهم في التشريع والتطوير التدريجي للقانون الدولي في القارة الافريقية.

بدورها، ستمثّل صبرينة قهار الجزائر بصفتها عضوا في اللجنة الافريقية لخبراء حقوق الطفل ورفاهيته. وهي الهيئة الاولى والوحيدة المعتمدة لحقوق الطفل في العالم والمخولة لاستقبال الشكاوى ضد الدول.

وانتخبت سلمى ساسي صفر عضوا في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.

وجاء انتخاب المترشحات الثلاث بالغالبية الواسعة لتعكس التكريس الجلي لدور الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية. في الاتحاد الافريقي وتعزيز تواجدها في المنظمة القارية.

ويمثّل انتخاب الجزائريات الثلاثة اعترافاً من طرف المجتمع الدولي بدور الجزائر الريادي كفاعل يسعى من أجل ترقية حقوق الإنسان وحمايتها وشهادة للثقة التي تحظى بها الجزائر والاعتراف الذي يتمتع به الخبراء الجزائريون في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل والقانون الدولي.