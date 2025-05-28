أعلنت الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، انتخاب الجزائر لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز.

جاء هذا بمناسبة انعقاد “الدورة الـ29 للمؤتمر العالمي للغاز” الذي نظمه الاتحاد الدولي للغاز في بكين، بالصين. وذلك في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ماي 2025.

وحسب بيانٍ لـ سوناطراك، سيمثّل الجزائر، الدكتور جيلالي بن محمد، عضو مكتب الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز ومدير التخطيط والدراسات والأداء على مستوى نشاط التمييع والفصل بالمجمع، بصفتها عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز، وذلك للفترة الثلاثية 2025-2028، التي انتقلت رئاستها إلى إيطاليا.

وتعَدُّ هذه الهيئة في صلب القيادة الاستراتيجية للاتحاد، إذ تشرف على جميع أعمال لجان الاتحاد، وتوجه أولويات المرحلة الثلاثية، وتواكب التحولات الكبرى في قطاع الغاز على المستوى العالمي.

ويكرّس هذا الانتخاب الاعتراف بمسار الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز وخبرتها المؤكدة في خدمة تطوير قطاع الغاز، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

كما يندرج هذا الانتخاب أيضا ضمن الديناميكية الجديدة التي تقودها الجمعية من أجل حوكمة منفتحة، وحوار معزّز مع مختلف الأطراف الفاعلة. ومن أجل تموقع استراتيجي للجزائر في المحافل الطاقوية العالمية.

وأشار البيان إلى أن الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز قد ترأست، خلال الثلاث فترات الثلاثية الماضية، لجنة الاستراتيجية والاستشراف، وهي أهم لجنة في الاتحاد. بالإضافة إلى رئاستها للجنة أسواق الغاز، ولجنة الغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان أن الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز هي جمعية وطنية ذات طابع علمي وتقني، يرأسها رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. تأسست سنة 1993 من قبل سوناطراك وسونلغاز بهدف إنشاء فضاء للتفكير وتوحيد الكفاءات الوطنية من أجل النهوض بالصناعة الجزائرية للغاز وتطويرها على الصعيدين الوطني والدولي.