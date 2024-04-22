انتر ميلان يحسم داربي الغضب لصالحه ويتوج بلقب الدوري الايطالي

فاز نادي أنتر ميلان، اليوم الإثنين، في داربي الغضب الذي جمعه بالغريم آسي ميلان، ضمن الجولة الـ33 من “السيري أ”، ليحسم بذلك لقب الدوري الإيطالي.

ونجح انتر ميلان، في نهاء هذا الداربي، لصالحه بنتيجة هدفين لهدف، على حساب غريمه فريق آسي ميلان.

وشارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، بديلا ضمن تشكيلة ناديه آسي ميلان، انطلاقا من الدقيقة الـ69.

وبفوزه في هذه المباراة الخاصة، حسم فريق انتر ميلان، لقب الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2023، 2024.