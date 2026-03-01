انتشار الجراد..الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعا وزاريا مشتركا خُصّص لتقييم مدى جاهزية خطة العمل الاستباقية. التي تم وضعها لاحتواء انتشار الجراد ببعض ولايات الجنوب الغربي، وذلك بمشاركة السادة الولاة المعنيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التقييم المستمر لمخاطر انتشار الجراد الصحراوي وتطورها في المنطقة. وفقا لتحديثات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واستغلال القدرات الوطنية في مجال الأقمار الصناعية. حيث أبرزت العروض المقدمة عن جاهزية مخططات العمل الميدانية المعدة لهذا الغرض، والتي أثبتت فاعليتها السنة الفارطة. مع الرفع من جاهزية أجهزة اليقظة والترصد على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية. التي تشكل الجبهة الأولى في المواجهة. وتعزيز وسائل التدخل البرية والجوية لا سيما تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

