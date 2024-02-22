انتشار “الجرب” والكساح في المملكة المتحدة

حذر العاملون في مجال الصحة في بريطانيا من عودة أمراض “العصر الفيكتوري” من الفقر وسوء التغذية.

أمراض الماضي التي يعتقد الكثيرون أنها قد انتهت، ومع ذلك، لا يزال الكثير منها مستمرًا في جميع أنحاء العالم. بل إن بعضها آخذ في التزايد. وهذا هو الحال بشكل خاص في المملكة المتحدة. حيث يحذر العاملون في مجال الصحة من عودة ظهور “أمراض العصر الفيكتوري”. أي الأمراض التي أحدثت دمارًا لا سيما خلال القرن التاسع عشر.

وأكدت الدكتورة كلير جيرادا، رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين لصحيفة التايمز. “لن ينتهي بنا الأمر مثل الفيكتوريين لأنه أصبح لدينا الآن أدوية فعالة، إلا أن الوضع مثير للقلق”.

منذ أزمة كوفيد-19 الصحية، ارتفع عدد البريطانيين الذين يعانون من الجرب بشكل حاد. ويسبب هذا المرض الناجم عن العث حكة شديدة وآفات واضطرابات في النوم.

ووفقا للكلية الملكية للممارسين العامين، يبلغ عدد حالات الجرب حاليا ثلاث حالات لكل 100 ألف شخص في إنجلترا. أي ضعف متوسط ​​الخمس سنوات. وفي شمال المنطقة، يرتفع هذا المعدل إلى ستة لكل 100 ألف، حسبما تشير صحيفة الغارديان.

وتشير الصحيفة البريطانية أيضًا إلى أن حالات الكساح، وهو مرض ناجم عن نقص ضوء الشمس وفيتامين د، آخذة في الارتفاع. وكذلك حالات الإسقربوط، المرتبطة بعدم تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات الطازجة، مما يؤدي إلى نقص فيتامين سي.

يمكن أن يسبب مرض الاسقربوط التعب الشديد ونزيف اللثة وفقدان الأسنان. وآلام المفاصل أو ضعف الشفاء، بينما يؤثر الكساح على نمو العظام.

حالات العلاج أعلى بأربع مرات عما كانت عليه قبل 12 عامًا

في إنجلترا، أصبحت حالات العلاج في المستشفيات لهذا السبب أعلى بأربع مرات اليوم عما كانت عليه قبل 12 عامًا.

وفقًا لصحيفة التايمز، كان واحد من كل ستة أشخاص في المملكة المتحدة “في فقر نسبي” في الفترة 2021-2022.

في الماضي، كان مرض الإسقربوط يؤثر بشكل خاص على البحارة الذين كانوا يقضون أشهرًا في البحر دون تناول أي فواكه أو خضروات.

في الوقت الحاضر، يشير العاملون في مجال الصحة إلى الصعوبات المتزايدة التي يواجهها السكان في الحصول على نظام غذائي جيد.

وفي صحيفة الغارديان، يؤكد السير مايكل مارموت، مدير معهد العدالة الصحية بجامعة لندن. أن عودة هذه الأمراض إلى الظهور تعكس الفقر ولكنها تعكس أيضًا تخفيضات الميزانية في الخدمات العامة.

وفي الواقع، بالنسبة لمرض الجرب على سبيل المثال، فإن نقص الأدوية يمنع إبطاء تقدم المرض.

سبب آخر للقلق: حالات الحصبة التي تنفجر. ووفقا لوكالة الأمن الصحي البريطانية، سيكون عددهم في عام .2023 أكثر بأربعة أضعاف مما كان عليه في عام 2021. ويرجع هذا الاتجاه جزئيا إلى زيادة الإحجام عن اللقاحات، خاصة منذ كوفيد-19.

وتشير السلطات الصحية البريطانية أيضًا إلى الإرهاق الناتج عن جداول التطعيم للأطفال وصعوبة الوصول إلى اللقاحات. لا سيما بسبب نقص المهنيين الصحيين في جميع أنحاء البلاد.