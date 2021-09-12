انتشال جثة الغطاس مستاري عبد القادر في عين تيموشنت

تمكنت الحماية المدنية لعين تموشنت، من انتشال جثة الغطاس مستاري عبد القادر، المفقود منذ 7 أيام بشاطئ بوزجار. وذلك عقب رحلة بحث واسعة نظمتها ذات العناصر رغم التقلبات الجوية وحالة الهيجان التي عرفها البحر خلال الأيام الأخيرة.

وكان الضحية في رحلة رفقة ابنه البالغ من العمر 20 سنة بضواحي شاطئ بوزجار لمباشرة تمرينات الغوص. وسخرت المصالح أزيد من 6 غطاسين وقاربين نصف مطاطين،وسيارة إسعاف، حيث تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb