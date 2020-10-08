انتشال جثة امرأة من سد تاقصبت بتيزي وزو

تمكنت ظهيرة اليوم مصالح الحماية المدنية بتيزي وزو من انتشال جثة امرأة ( ح.ف) البالغة من العمر 38عاما و المنحدرة من بني دوالة .

وعلى إثر اتصال ورد من مواطنين بالمنطقة لاحظو جثة تطفو على المياه تنقلت فرقة من غواصي التابعين إلى مديرية الحماية المدنية إلى عين المكان بسرعة.

وحب المعلومات فإن الضحية كانت عل بعد حوالي ثلاثة امتار من الضفة و هي في حالة انتفاخ و ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ندير محمد بمدينة تيزي وزو.

و قد باشر الدرك الوطني في فتح تحقيق للوصول إلى حيثيات هذه القضية