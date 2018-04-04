انتشال جثة امرأة من عرض البحر بعنابة

انتشلت مساء أمس الثلاثاء، فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية بعنابة، جثة من عرض البحر بمنطقة عين سلطان .

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار”، فإن الجثة كانت في حالة متقدمة من التعفن وهي تعود لامرأة مجهولة الهوية

كانت عارية من دون لباس.

وأضاف ذات المصدر، أن الجثة كانت تطفو على مياه البحر، مما استدعى تدخل فرقة التعرف والانقاذ في الاماكن الصعبة” GRIMP”

بالإضافة إلى فرقة من الغطاسين التابعين للوحدة البحرية وكذا فرقة من الوحدة الرئيسية العملية.

وبعد عملية الانتشال تم اخذ الاجراءات القانونية بمعية مصالح الدرك، أين ثم نقلها الى الى مصلحة حفظ الجثث.