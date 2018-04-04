عاجل

انتشال جثة حراڤ بشاطئ سيدي بوسيف في عين تموشنت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
انتشال جثة حراڤ بشاطئ سيدي بوسيف في عين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

انتشلت عناصر الحماية المدنية عشية أمس الثلاثاء جثة مهاجر غير شرعي بشاطئ سيدي بوسيف بعين تموشنت.

وبهذا تكون ترتفع حصيلة الحراڤة المنتشلين إلى 19 حراڤا في ظرف شهرين.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital