انتشال جثة حراڤ بشاطئ سيدي بوسيف في عين تموشنت

وبهذا تكون ترتفع حصيلة الحراڤة المنتشلين إلى 19 حراڤا في ظرف شهرين.
ادانت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء تبسة،شخص قام بفقأ عين جاره،أين سلطت عليه عقوبة6 سنوات سجنا نافذا.
بالاضافة إلى تعويض مالي للضحية قدر ب 80 مليون…
انتشلت عناصر الحماية المدنية عشية أمس الثلاثاء جثة مهاجر غير شرعي بشاطئ سيدي بوسيف بعين تموشنت.
وبهذا تكون ترتفع حصيلة الحراڤة المنتشلين إلى 19 حراڤا في…
تم إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمدية.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع "للنهار"، فقد تم تعيين نائب المدير العام لديوان الترقية والتسيير…
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