انتشال جثة سبعيني بعد سقوطه على كهف في باتنة

قامت فرق الحماية المدنية بباتنة، اليوم الخميس، بانتشال جثة شخص، مهشم الرأس عثر عليه على كهف بمنطقة تارشيوين.

وحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم زهير نكاع، لوكالة الأنباء، فإن الضحية راع غنم كان مفقودا منذ ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وهو ما دفع مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية لدائرة نقاوس، والمصالح الأمنية ومواطنين مباشرة عملية بحث واسعة فجر اليوم، بالمكان الذي تعود على رعي غنمه فيه.

ليتم العثور على جثته، التي تم نقلها الى المصلحة المعنية بمستشفى نقاوس.

وفتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا حول ظروف و ملابسات الحادث.