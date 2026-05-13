انتشال جثة شاب غرق بشاطئ صخري في ڤديل بوهران

انتشلت مصالح الحماية المدنية بوهران، مساء اليوم، جثة شاب يبلغ من العمر 29 سنة. بعد عملية بحث متواصلة إثر فقدانه في البحر بالمنطقة الصخرية المعروفة بـ “33” الواقعة بين شاطئي عين الدفلى ودهليز ببلدية ڤديل.

وحسب المصالح ذاتها، تم التدخل عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود غريق مفقود. وجرى تسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة شملت شاحنة إنقاذ، ثلاثة غطاسين، سيارة إسعاف وزورق نصف صلب.

ليتم في نهاية العملية انتشال الضحية متوفيا وتحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.