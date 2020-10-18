انتشال جثة شاب مفقود منذ الأسبوع الماضي بسواحل عين تموشنت

انتشلت عناصر الحماية المدنية، عشية اليوم، جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة في حالة جد متقدمة من التعفن بعرض البحر بشاطئ بوزجار.

حيث تم التعرف على هويته من طرف والديه، و يتعلق الأمر بحراق مفقود منذ الجمعة الماضي على اثر انقلاب قارب لمهاجرين غير شرعيين ينحدر جلهم من ولاية وهران.

أين انطلقوا الخميس المنصرم، في رحلة سرية نحو الضفة الأخرى عبر البحر انطلاقا من احد شواطئ وهران قبل أن يتعرض قاربهم إلى الغرق.

ليتم إنقاذ 5 منهم وفقدان اثنان آخرين من بينهم الضحية الذي عثر على جثته، والتي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت.