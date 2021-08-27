انتشال جثة شاب من بئر ارتوازي بمنطقة بوحمامة بخنشلة

تم امسية اليوم، إنتشال جثة الشاب هشام لتيم من بئر ارتوازي بعمق 150 متر وقطره 40 سم بمنطقة بوحمامة من طرف عناصر الحماية المدنية.

وكانت العملية قد بدأت منذ هذا الصباح لإنتشال جثة الشاب الذي يبلغ 22 سنة، من طرف فرق متخصصة في التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة لكل من ولايات خنشلة، سطيف والبويرة.

كما شهدت حضور والي الولاية رفقة مدير الحماية المدينة لولاية خنشلة والسلطات العسكرية والمدنية منذ بداية العملية وهم في عين المكان لمتابعة كل المستجدات.

بالإضافة الى مدير تنظيم وتنسيق الاسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية منذ الصباح وهو في عين المكان لتسيير العملية.