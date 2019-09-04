انتشال جثة شاب من بئر بمزلوق في سطيف

لقي، اليوم، شاب يبلغ من العمر 28 سنة حتفه، على إثر سقوطه داخل بئر، ببلدية مزلوق جنوب ولاية سطيف.

وحسبما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية، فإنّه تم انتشال جثة الضحية العازب من جوف البئر، الواقع بدوار الجوابي.

حيثيات الواقعة تعود إلى حادث، الذي نجم عن انحراف الجرار الفلاحي للشاب، ليسقط مباشرة في بئر بعمق 25 مترا.

وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية الذي كان محصورا في جوف البئر من على مقود الجرار، ومردوما تحت التراب.

كما استعانت ذات المصالح بإحدى الرافعات لأحدى المؤسسات الخاصة، من أجل انتشال جثة الضحية.