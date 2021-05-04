انتشال جثة شخص آخر ببني سليمان من على حافة الواد في المدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالمدية من أجل انتشال جثة شخص آخر من على حافة الواد وهذا بالمكان المسمى الزراوطية بفرقة أولاد عائشة بلدية بني سليمان.

وحسب ذات المصالح العملية تمت في حدود الساعة 02 سا و00 د صباحا اين تم إنتشال جثة الضحية البالغ من العمر حوالي 35 سنة مجهول الهوية.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار وإرتفاع منسوب الواد إلى 3 أشخاص

الضحية وجد متوفيا على حافة الواد وهذا نظرا للتساقط الكثير للأمطار العملية حاليا جارية.

فيما تواصل ذات المصالح عمليات البحث والإستطلاع على مستوى كل المناطق التي شهدت التساقط الكبير للأمطار .

العملية تتم بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية وبمتابعة شخصية من طرف السيد والي ولاية المدية.

أين تم تنصيب خلية أزمة من طرف السيد والي الولاية لمتابعة كل المستجدات على مستوى منطقة بني سليمان وبلدياتها .