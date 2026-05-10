انتشال جثة شخص من حوض مائي بالمسيلة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة شخص سقط في مجمع مائي مخصص لسقي المحاصيل الزراعية بمنطقة ولاول، بلدية محمد بوضياف بولاية المسيلة.

و أوضحت المصالح نفسها، أنه تم انتشال جثة الضحية (من جنس ذكر) يبلغ من العمر 18 سنة. و تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

