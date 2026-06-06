انتشال جثة شخص من مجمع مائي بالبويرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، من انتشال جثة شخص من مجمع مائي بالمكان المسمى تاغزوت المركز، بلدية تاغزوت.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 03سا35د من أجل انتشال جثة شخص في مجمع مائي. بالمكان المسمى تاغزوت المركز، ببلدية تاغزوت دائرة الحيزر.

حيث تم انتشال جثة الضحية على الساعة 05سا07د وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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