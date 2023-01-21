انتشال جثة صياد من المنطقة الصخرية “ريواندا” في وهران

تدخلت الحماية المدنية، على الساعة العاشرة و45 دقيقة، من أجل عملية البحث عن صياد مفقود في البحر. وبالضبط في شاطئ رأس الأبيض بلدية عين الكرمة ولاية وهران.

كما أشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن عملية انتشال الغريق من طرف الغطاسين، تمت على الساعة 13سا و25د. وهذا من شاطئ ريواندا منطقة صخرية بعين الكرمة.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية 88207 تدخل، على مستوى 427 شاطئ المسموح للسباحة، خلال الفترة الممتدة من 16 جوان الى 15 سبتمبر من العام الماضي.

وحسب بيان لذات المصالح، سمحت هذه التدخلات، بانقاذ 60961 شخص من موت محقق. وكذا تقديم الإسعافات الأولية لفائدة 21575 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ.

أين تم التكفل بالضحايا من طرف إسعافات الحماية، لمختلف الجروح. إلى جانب تحويل 4442 مصاب إلى مختلف المصالح الاستشفائية المحلية. كما تمكن أعوان الحراسة من إنقاذ 370 شخص كانوا على مستوى المركبات المائية.

كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 182 غريق متوفي منهم 103 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة. و79 غرقى في الشواطئ المسموحة للسباحة. منهم 26 خارج أوقات العمل جهاز الحماية المدنية.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، أنها جندت على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة جهاز عملي مهم. لاجل ضمان امن وسلامة المصطافين مكون من 11000 عون مختصين مجهزين بمختلف عتاد التدخل في البحر.

وأضاف البيان، إن تحليل البيانات المتعلقة بحالات الوفاة بالغرق على مستوى الشواطئ. يتضح ان غالبية الوفيات على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة او خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية. أما بالنسبة للفئة العمرية للمتوفيين، فهي تتراوح بين 10 الى 23 سنة.

وفاة 82 غريق بالمسطحات المائية

وفيما يخص حالات الغرق في المسطحات المائية، تم تسجيل للاسف 82 حالات وفاة غرقا أغلبهم من المراهقين. منهم 30 حالة وفاة غرقا في البرك المائية، و24 حالة في المجمعات المائية. 11 حالة في السدود، 08 حالات في الأحواض المائية والمسابح. 6 حالات في الودية و 3 حالات في البحيرات.