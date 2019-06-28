انتشال جثة طفل غرق في بحيرة البرمة الحدودية بورقلة

لقي طفل، يبلغ من العمر 13 سنة، حتفه غرقا داخل بحيرة ببلدية البرمة الحدودية في ولاية ورقلة .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، الى جانب شباب المنطقة لاخراج الطفل، الا أنهم لم يتمكنوا من انقاذه وأخرجوه جثة هامدة.

وتم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى سليمان عميرات بتقرت .

في حين، حذّر نشطاء في الرواد التواصل الاجتماعي، من السباحة في البحيرات خاصة البحيرة،

التي لفظ فيها شاب آخر أنفاسه قبل أيام بالقرب من حاسي مسعود الجديدة

نظرا لأنها تراكم مياه بعد عملية تنقيب على النفظ وبقيت رمال متراكمة .

وتجدر الاشارة ، أنّ ولايات الجنوب للمرافق تحتوي الشباب وتساهم في تجاوز درجات الحرارة الكبيرة التي تشهدها المنطقة .