انتشال جثة طفل غرق في بركة مائية بالمسيلة

أعلنت الحماية المدنية بأولاد دراج، بالمسيلة،عن انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، من داخل بركة مائية بواد لعرابة.

وأوضحت ذات المصلحة، أن عملية انتشال الطفل المدعو “ب.سفيان”، والتي جرت على الساعة التاسعة و55 د، تمت من طرف مواطنين.

وأضاف بيان من الحماية المدنية، أن بعد معاينة الجثة بحضور الشرطة والدرك الوطني، تم نقله إلى عيادة أولاد دراج بالولاية.

وسخر للعملية سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء و8 أعوان وملازم أول “رئيس وحدة أولاد دراج”.

ودعت الحماية المدنية، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن.