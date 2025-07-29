انتشال جثة طفل غريق في البحر بالعاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة طفل غريق في البحر ، بشاطئ الصابلات المرابطون، ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 10سا 50د من أجل انتشال جثة طفل غريق في البحر، بشاطئ الصابلات المرابطون، ببلدية محمد بلوزداد و دائرة حسين داي.

مشيرة أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 12 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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