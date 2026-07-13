انتشال جثة طفل غريق في البحر بمستغانم

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية مستغانم، صباح اليوم الاثنين، من انتشال جثة غريق في البحر بشاطئ الصبلات غرب، ببلدية مزغران.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الضحية طفل يبلغ من العمر 15 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي بمستغانم.

وسُخر لهذه العملية، 08 غطاسين و 06 أعوان موسميين حراس الشاوطئ وسيارة إسعاف.

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